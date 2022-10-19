Daha önce Mucize Doktor dizisinde rol alan ve son olarak Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozuyla takipçilerini mest etti.

Geçtiğimiz senelerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol alan ve son olarak Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, oyunculuk performansının dışında özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor. Köseoğlu, ayrıca sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerini büyülemeyi sürdürüyor.

20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen ve 29 yaşında olan Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde almıştır. Henüz çocuk yaşta oyunculukla tanıştığı bilinen Köseoğlu, 6 yaşındayken Ruhsar dizisinde rol almış ve sonrasında Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol almıştır.

Köseoğlu bir dönem Star TV'de yayımlanan İstanbullu Gelin dizisinde de Zeynep karakterini canlandırmıştır.

İçerisine hiçbir şey giymedi!

Ünlü isim, bu kez verdiği iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı salladı. İçerisine hiçbir şey giymediği görülen ve yalnızca ceketle poz veren Köseoğlu'na takipçilerden binlerce yorum ve beğeni geldi. Ünlü ismin fotoğrafına bazı takipçiler "Bu güzellik halis mi?", "Hayal kadar güzelsin" yorumlarında bulundu.

İşte Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...