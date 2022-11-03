İç çamaşırsız pozuyla olay oldu! Nihal Candan'dan cesur paylaşım: "Anladık, göğsün var"

İç çamaşırsız pozuyla olay oldu! Nihal Candan'dan cesur paylaşım: "Anladık, göğsün var"

Cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen İşte Benim Stilim yıldızı Nihal Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmayı sürdürüyor. Candan bu kez iç çamaşırsız pozuyla olay oldu.

Bir dönem ekranlarda yayınlanan Bu Tarz Benim programıyla hayatımıza dahil olan Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'la beraber gündemden düşmüyor. Yayınlanan moda program sonrası ününü kaybetmeyen isim, Instagram sayfasında çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gerçek adının Gülnihal Candan olduğu bilinen sosyal medya fenomeni, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğu bilinen Nihal Candan TV8 ekranlarında yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasıyla ün kazanmış ve 2016 senesinde Survivor yarışmasında gönüllüler takımında mücadele etmişti.

Candan, kız kardeşi Bahar Candan ile sık sık adından söz ettiriyor. Spor yapmaya meraklı olduğu bilinen isim geçtiğimiz günlerde bir otel odasından sadece kalçasını kapattığı havluyla poz vermiş ve yine gündemi sarsmıştı.

"Anladık, göğsün var"

Candan bu kez iç çamaşırsız sarı kıyafetli pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Candan’a takipçilerinden ise "Güzel ama abartmadın mı?", "Anladık, göğsün var" gibi yorumlar geldi.

İşte Nihal Candan'ın o çok konuşulan bazı fotoğrafları...