Icardı ve Wanda Nara Galatasaray - Ofspor maçını beraber izledi! 'Ooo yenge dönmüşsün'

Icardı ve Wanda Nara Galatasaray - Ofspor maçını beraber izledi! 'Ooo yenge dönmüşsün'

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Ofspor karşılaşmasını tribünde eşi Wanda Nara ile birlikte izleyen Icardi, sosyal medyada gündeme geldi..

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardo özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Eşi Wanda Nara ile ayrılacağı konuşulurken dün oynanan Ofspor maçını birlikte izlemeleri kafaları karıştırdı..

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi dün akşam oynanan Ofspor maçını eşi Wanda Nara ile tribünden izledi. Son günlerde çalkantılı ilişkileriyle gündemden düşmeyen çiftin maçı beraber izlemesi sosyal medyada gündeme oturdu.

Wanda Nara'nın yeni bir sevgilisi olduğu iddia edilirken ikilinin dün akşam tribünde birlikte yer alması barıştılar mı sorusunu gündeme getirdi.

Sık sık magazin gündeminde yer alan Icardı ve Wanda Nara sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.