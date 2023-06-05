2022-2023 Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'a "Mauro Icardi" damgasını vurdu.
Sezonun en başarılı topçularından olan Icardi, şampiyonluğun tadını çıkartıyor.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde olan Icardi, özellikle bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara ile dikkat çekiyor.
Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi adında iki kız çocuğu, Maxi Lopez'den ise üç çocuğu bulunuyor.
Icardi'nin kızları
Icardi'nin kızları İstanbul'un keyfini sürüyor.
Arjantinli yıldızın biri 6 yaşındaki Isabella, diğeri 8 yaşındaki Francesca ile pozları yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Icardi ve Wanda Nara'nın güzeller güzeli iki kızı...