Icardi ve Wanda Nara'nın kızları gündem oldu! "Babasının minik aşkları" Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara'dan olan kızları Francesca ve Isabella ile gündeme geldi. Birbirinden tatlı olan minik kızlar, sarı-kırmızılıların beğeni yağmuruna tutuldu.

2022-2023 Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'a "Mauro Icardi" damgasını vurdu.

Sezonun en başarılı topçularından olan Icardi, şampiyonluğun tadını çıkartıyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde olan Icardi, özellikle bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara ile dikkat çekiyor.

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi adında iki kız çocuğu, Maxi Lopez'den ise üç çocuğu bulunuyor.

Icardi'nin kızları

Icardi'nin kızları İstanbul'un keyfini sürüyor.

Arjantinli yıldızın biri 6 yaşındaki Isabella, diğeri 8 yaşındaki Francesca ile pozları yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Icardi ve Wanda Nara'nın güzeller güzeli iki kızı...