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    Icardı'den boşanmıştı! Wanda Nara çiçekli taytıyla takipçilerini büyüledi: "Bu fizik gerçek mi"

    Wanda Nara fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. on paylaşımlar büyük beğeni topladı..
    • 17.11.2022 - 22:44
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    Icardı'den boşanmıştı! Wanda Nara çiçekli taytıyla takipçilerini büyüledi: 'Bu fizik gerçek mi'

    Wanda Nara sosyal medyanın gündeminde düşmüyor.Cesur pozları ile sık sık gündem olan Wanda Nara paylaştığı pozlar ile büyük beğeni topluyor.

    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardı ile geçtiğimiz gün resmi olarak boşanan Wanda Nara açıklama yaptı.

    Boşanma evraklarını imzaladıklarını söyleyen Wanda Nara, "Boşanma evraklarını imzaladık. Aslında Icardi istemiyordu. İkimiz için de çok zor bir karardı. Çünkü Icardi'yi hala çok seviyorum. Ancak evliliğimiz yolunda gitmiyordu." ifadelerini kullandı.

    Wanda Nara boşanma sonrası sosyal medyada paylaşım yapmaya devam ediyor. Wanda Nara'nın son instagram paylaşımları büyük ilgi gördü.

    İşte Wanda Nara'nın çiçekli taytıyla paylaştığı o kareler..

    Icardı den boşanmıştı! Wanda Nara çiçekli taytıyla takipçilerini büyüledi: 'Bu fizik gerçek mi' #1

    Icardı den boşanmıştı! Wanda Nara çiçekli taytıyla takipçilerini büyüledi: 'Bu fizik gerçek mi' #2

    Icardı den boşanmıştı! Wanda Nara çiçekli taytıyla takipçilerini büyüledi: 'Bu fizik gerçek mi' #3

    Icardı den boşanmıştı! Wanda Nara çiçekli taytıyla takipçilerini büyüledi: 'Bu fizik gerçek mi' #4

    Icardı den boşanmıştı! Wanda Nara çiçekli taytıyla takipçilerini büyüledi: 'Bu fizik gerçek mi' #5


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