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    Wanda Nara transparan kıyafetiyle ortalığı kasıp kavurdu! 'Bu fizik gerçek mi'

    Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauru Icardı'nin eşi Wanda Nara sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Son paylaşımı yürek hoplattı..
    • 15.10.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 14:41
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    Wanda Nara transparan kıyafetiyle ortalığı kasıp kavurdu! 'Bu fizik gerçek mi'

    Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Arjantinli yıldız forvet Mauro Icardı'nin eşi Wanda Nara sosyal medyada birbirinden cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

    Wanda Nara ile Icardı son haftalarda ayrılmanın eşiğine gelmeleriyle uzun süredir magazin gündemini meşgul ediyor.

    Mauro Icardi geçtiğimiz gün instagram hesabından yaptığı bir canlı yayında Wanda Nara hakkında açıklamalarda bulundu.Icardı "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim" ifadelerine yer verdi.

    Wanda Nara transparan kıyafetiyle ortalığı kasıp kavurdu! Bu fizik gerçek mi #1

    Wanda Nara bu sözlere bir cevap vermezken sosyal medya hesabından iddialı pozlarını paylamaya devam etti.İşte Wanda Nara 'nın dikkat çeken son paylaşımı..

    Wanda Nara transparan kıyafetiyle ortalığı kasıp kavurdu! Bu fizik gerçek mi #2

    Wanda Nara transparan kıyafetiyle ortalığı kasıp kavurdu! Bu fizik gerçek mi #3

    Wanda Nara transparan kıyafetiyle ortalığı kasıp kavurdu! Bu fizik gerçek mi #4

    Wanda Nara transparan kıyafetiyle ortalığı kasıp kavurdu! Bu fizik gerçek mi #5

    Wanda Nara transparan kıyafetiyle ortalığı kasıp kavurdu! Bu fizik gerçek mi #6


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