Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray paylaşımları dikkat çekti! 'Hayalimiz gerçek oldu' Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekti. Wanda Nara'nın Galatasaray açıklaması bazı kesimler tarafından 'Veda' konuşması olarak algılandı. İşte Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımları..

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımları ile dikkat çekti.

Wanda Nara Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Instagram hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.

Yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken Wanda Nara'nın bir açıklaması kafalarda soru işaretlerine sebep oldu.

Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Tüm Galatasaray taraflarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız."

Wanda Nara'nın bu açıklaması bir veda konuşması gibi algılanırken Icardi'nin önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilmeye başladı.

Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Wanda Nara Galatasaray formalı bazı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

İşte Wanda Nara'nın dün yaptığı paylaşımlardan bazıları..