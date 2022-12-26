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    Icardi'nin yeni sevgilisi Floppy Tesouro'nun cesur pozları nefes kesti! "Wanda Nara görmesin"

    Wanda Nara'dan boşanan Mauro Icardı'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Yeni sevgilisinin pozları sosyal medyada gündeme oturdu.
    • 26.12.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:51
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    Icardi'nin yeni sevgilisi Floppy Tesouro'nun cesur pozları nefes kesti! 'Wanda Nara görmesin'

    Galatasaray'ın Arjantin'li yıldız golcüsü Mauro Icardı geçtiğimiz haftalarda eşi Wanda Nara ile boşanarak gündeme gelmişti.

    Wanda Nara ile evliliğini sonlandıran Mauro Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

    Icardı'nin Arjantinli model Floppy Tesouro ile yeni bir aşka başladığı iddiası sosyal medyada gündeme geldi.

    Ortaya çıkan iddialar sonrası Floppy Tesouro'nun instagram pozları gündeme geldi. Birbirinden iddialı pozları bulunan Arjantinli modelin paylaşımlarına beğeni yağdı.

    İşte Floppy Tesouro'nun bazı instagram paylaşımları..

    Icardi nin yeni sevgilisi Floppy Tesouro nun cesur pozları nefes kesti! 'Wanda Nara görmesin' #1

    Icardi nin yeni sevgilisi Floppy Tesouro nun cesur pozları nefes kesti! 'Wanda Nara görmesin' #2

    Icardi nin yeni sevgilisi Floppy Tesouro nun cesur pozları nefes kesti! 'Wanda Nara görmesin' #3

    Icardi nin yeni sevgilisi Floppy Tesouro nun cesur pozları nefes kesti! 'Wanda Nara görmesin' #4

    Icardi nin yeni sevgilisi Floppy Tesouro nun cesur pozları nefes kesti! 'Wanda Nara görmesin' #5

    Icardi nin yeni sevgilisi Floppy Tesouro nun cesur pozları nefes kesti! 'Wanda Nara görmesin' #6

    Icardi nin yeni sevgilisi Floppy Tesouro nun cesur pozları nefes kesti! 'Wanda Nara görmesin' #7

    Icardi nin yeni sevgilisi Floppy Tesouro nun cesur pozları nefes kesti! 'Wanda Nara görmesin' #8

    Icardi nin yeni sevgilisi Floppy Tesouro nun cesur pozları nefes kesti! 'Wanda Nara görmesin' #9


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