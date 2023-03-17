İçerisine hiçbir şey giymedi! Aleyna Tilki'nin cesur dekoltesine yorum yağdı: 'Para toplayıp giysi alalım mı?' Çoğu kez hem sosyal medya paylaşımları hem de şarkılarıyla gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak yeni şarkısı Başıma Belasın'ı yayınladı. Şarkısının tanıtımı için kamera karşısına geçen Tilki'nin cesur pozuna ise takipçilerden yorum yağdı.

Yayınladığı şarkılarıyla sürekli gündem olan 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Önceki günlerde İngilizce şarkısına çekmiş olduğu klibiyle takipçilerden pek çok olumlu ve olumsuz eleştiri alan ünlü isim, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası bölgeye yardıma giderek depremzedelerle paylaşım yapmıştı. Ünlü isim, uzun süre sonra yeni şarkısını yayınladı ve bu kez iç çamaşırsız pozuyla konuşuldu.

Aleyna Tilki'nin cesur dekoltesine yorum yağdı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla ünlenen ve Konyalı bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya gelen genç isim, 2016 yılında Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" isimli parçasıyla ekranlarda tanınmıştı. Yavaş yavaş şöhret basamaklarını tırmanan Tilki, o dönemden itibaren şarkılarıyla gündeme gelmeyi sürdürdü.

Türkiye'de 2016 yılında en çok izlenen video klibi haline gelen Cevapsız Çınlama şarkısının sonrasında "Sen Olsan Bari" şarkısı ile Türkiye'de listelerde 1 numaraya yükselmiş oldu. Genç isim, böylece şöhret basamaklarını tek tek tırmanmış oldu.

Gitgide tanınırlığı artan isim, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile 2019 senesinde anlaşma imzaladı ve sonrasında İngilizce albüm yaptı.

Tilki, Exxen'de İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayarak oyunculuğa da atıldı.

"Para toplayıp giysi alalım mı?"

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan genç isim, bu defa yeni şarkısının tanıtımı için sütyen giymediği bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

Cesur dekoltesiyle poz veren ünlü isme takipçilerinden "Güzelsin yine", "Çok güzel ama kıyafetin mi yok?", "Para toplayıp giysi alalım mı?" yorumları geldi.

İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...