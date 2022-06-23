Genç avukatların hikayesi! İçimizdeki Ateş 1. bölüm fragmanı: Hayat bilmediğin yerden sorar

Başrollerinde Aşk101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Burak Sevinç'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş, bu akşam ATV'de başlıyor.

ATV, yaz sezonuna iddialı bir giriş yaptı.

Gül Masalı ve Sevmek Zamanı adlı yeni dizilerin ardından, bir yapım daha bu akşam yayın macerasına başlıyor.

Yönetmenliği Murat Onbul'a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz kaleme aldığı "İçimizdeki Ateş" için geri sayım başladı.

ATV'nin yeni iddialı dizisi İçimizdeki Ateş'in oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural yer alıyor.

İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak olan dizi, heyecanla bekleniyor.

İçimizdeki Ateş 1. Bölüm Fragmanı VİDEO

İçimizdeki Ateş 1. bölüm

Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır. Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir.

En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz. Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir.

Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?