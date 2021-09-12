İçimizden Biri Büklüm kimdir? Asuman Dabak'ın biyografisi...

İçimizden Biri dizisinde Büklüm Tatlılı karakterine hayat vermeye hazırlanan Asuman Dabak hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Asuman Dabak kimdir? İşte Büklüm Tatlılı karakteri...

Bu akşam seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan İçimizden Biri dizisinin oyuncuları merak edilmeye başlandı.

Usta oyuncuların yer aldığı dizide, Asuman Dabak ise Büklüm Tatlılı karakterine hayat verecek.

Oyunculuğu ile beğeni toplayan Dabak'ın canlandıracağı karaktere dair bilgiler ise merak konusu oldu.

Vatandaşlar, "İçimizden Biri Büklüm kimdir? Asuman Dabak kimdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İçimizden Biri Büklüm kimdir? Asuman Dabak kimdir? İşte detaylar..

İÇİMİZDEN BİRİ BÜKLÜM KARAKTERİ

'Hacı Hünkâr'ın büyük kardeşi olan Büklüm, Adile'nin görümcesidir. Dedikoduya, takıp takıştırmaya, sürüp sürüştürmeye meraklıdır. Kocası 'Bahtiyar'a ne kadar kızarsa kızsın onu hala ilk günkü kadar çok sevmektedir.

ASUMAN DABAK KİMDİR?

1 Şubat 1970 tarihinde Akhisar'da dünyaya gelen Dabak, oyunculuğa Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başladı. Seslendirme üzerine çalışmalar yapan Dabak, turizm ve otelcilik okudu ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi. Tatlı Hayat dizisindeki Menekşe rolü ile dikkati çekti. 2006'da Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurdu.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Aya Maya Kumpanya

Kaç Baba Kaç

Şen Şakrak

Kabare Annem

40 Yaşında Babaannem 20

Şaşkın Aşıklar

Çık Çıkabilirsen İşin İşinden

Boing Boing

Papaz Kaçtı

Bu Oyun Başka

ROL ALDIĞI FİLMLER