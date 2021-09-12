İçimizden Biri Havva kimdir? Özge Yağız'ın biyografisi...

İçimizden Biri dizisinde Havva Aladağ karakterine hayat vermeye hazırlanan Özge Yağız hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Özge Yağız kimdir? İşte Havva karakter hakkındaki bilgiler..

Show TV ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanan İçimizden Biri dizisinin karakterleri dikkat çekiyor.

Güzelliği ve oyunculuğu ile beğenilen Özge Yağız, dizide Havva karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.

Bora Akkaş ile oldukça iyi bir uyum yakalayan Yağız'ın dizide canlandıracağı karakterin özellikleri merak konusu oldu.

Seyirciler hem karaktere hem de Özge Yağız'a ilişkin bilgileri öğrenmek istiyor.

Peki, İçimizden Biri Havva kimdir? İçimizden Biri Özge Yağız kimdir? İşte detaylar...

İÇİMİZDEN BİRİ HAVVA KARAKTERİ

Ailenin en küçüğü ve hacı babasının en kıymetlisi olan Havva; akılı aynı zamanda başarılı olması ile biliniyor. Bu zamana kadar ailesini hep gururlandıran Havva, İrlandalı bir papazın oğluna aşık olduğunda ise işler değişecek.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

26 Eylül 1997 yılında İstanbul'da doğan Özge, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nden mezun oldu. 2016 yılında 'Adını Sen Koy' adlı dizide hayat verdiği Zeliha karakteriyle büyük beğeni topladı.

Yağız, 'Yemin' ve 'Sol Yanım' projeleriyle ekranlarda yer almaya devam etti.

ÖZGE YAĞIZ'IN OYNADIĞI DİZİLER