İçiniz kamaşacak! Çin'de dev midyelerden çıkan inciler şoke etti! İnci toplamayı hobi haline getiren Xiaohui Ya isimli kadın, dev midyelerin içini açtığı anları takipçileriyle paylaşıyor.

Takı, toka ve süs eşyalarında sıklıkla kullanılan incilerin nasıl çıkartıldığına hiç şahit oldunuz mu...

Çin'in Hong Kong eyaletinde yaşayan Xiaohui Ya, vaktinin büyük bir kısmını devasa midyelerle geçiriyor.

İnci avcısı kadın, midyelerin içini açtığı ve doğal inci taşlarını çıkarttığı anları kayıt alına aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Xiaohui Ya, görenleri şoke etti.

Dev midyeleri suyun içinden alarak bıçak yardımıyla açan Ya, içinden adeta hazine topluyor.

Onlarca ve renk renk incilerin çıktığı anlar, görsel bir şölen sunuyor.