İddialı pozlarıyla büyüledi! Mine Tugay'ın o pozlarına beğeni yağdı: 'Kim der 44 yaşında' Ünlü oyuncu Mine Tugay son Instagram pozları ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Mine Tugay'ın o pozları kısa sürede gündem oldu. İşte o kareler..

Sinema ve tiyatro oyuncusu Mine Tugay sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

Şimdiye kadar birçok projede yer alan Mine Tugay 2011-2012 yıllarında rol aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile tanındı.

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde, Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da dünyaya geldi.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeyi başaran Mine Tugay buradan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Mine Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi başarılı dizilerde rol aldı.

2019-2020 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde başrol karakter olan Şeniz Karaçay'ı canlandırdı.

Mine Tugay Tiyatro, sinema ve televizyon oyunculuğunun yanı sıra reklam filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

Mine Tugay son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile beğeni topladı. Ünlü oyuncunun bu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Mine Tugay'ın son Instagram pozları..

Mine Tugay'ın bazı Instagram pozları şu şekilde;