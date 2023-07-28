İddialı tarzına yorum yağdı! Hadise leopar desenli kostümüyle mest etti! Şarkıcı Hadise, İstanbul'da verdiği bir konserde giydiği leopar desenli kostüm ile dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise son olarak leopar desenli kostümüyle verdiği pozlar ile adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Hadise'nin her paylaşımı kısa sürede gündeme oturuyor.

Instagram'da 14.5 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan şarkıcının her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Geçtiğimiz gün İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelen Hadise, konserde giydiği leopar desenli tarzıyla gündeme oturdu.

37 yaşında olan Hadise hem cesur tarzıyla hem de özel hayatı ile sık sık dikkateleri üzerine çekmeyi başarıyor.

İşte Hadise'nin leopar tarzı..