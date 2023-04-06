İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli transparan bluzuyla poz verdi, büyüledi! "Victoria Secret modeli resmen" İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Şefkatli, sosyal medya hesabından son paylaştığı postlar ile yine herkesin beğenisini kazanmayı başardı. Sarışın güzele, "Victoria Secret modeli resmen" yorumu geldi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıl hayatını Yasemin Şefkatli ile birleştirdi.

İkili uzun süren aşklarını yaptıkları lüks bir düğünle taçlandırırken, sosyal medyadan da evliliklerine dair detayları paylaşmayı ihmal etmiyor.

Özellikle Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımlarıyla reklamlar alıyor ve bu alanda adını duyurmayı başardı.

Sık sık linkler veren hatta evine dair detayları da paylaşan Şefkatli, yeni karelerini de yayınladı.

Sosyal medya hesabından seri halinde tatil fotoğraflarını paylaşan güzel isme hayranlarından yorum yağdı.

Yorum yapan isimlerden birisi de Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel oldu.

Yasemin Şefkatli'den cesur poz

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ile oğlu İdo Tatlıses mutlu evlilikleri kadar paylaşımlarıyla da adlarından söz ettiriyor.

Tatlıses ailesinin gelini son olarak iddialı pozlar verdi ve tatilden peş peşe paylaştı.

Şefkatli transparan detaylı bluzu ve eteğiyle verdiği pozu paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

Güzel fenomene "Victoria Secret modeli resmen" yorumları yağdı. Hande Erçel'in ablası ise "Her fotoğraf bayıldım" dedi.