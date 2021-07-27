İfşa ilişkiyi bitirdi! Sevda Erginci, sevgilisi Yılmaz Kunt'a resti çekti

Evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt çiftini sosyal medya ifşaları ayırdı. Kunt'un başka kadınlarla mesajlarının ortaya çıkması üzerine Erginci ilişkisini noktaladı.

Yasak Elma dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve ardından çok izlenen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Turna karakteriyle dikkat çeken Sevda Erginci şu günlerde sevgilisinin kadınlara attığı mesajlarla gündemde.

Evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt, ilişkisinde flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir Bodrum'da tatilde olan çift, ifşa şoku yaşadı.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı görüldü.

Kunt'un kendisine attığı fotoğraf ve video'ları da paylaşan Öztürk, "İyi tatiller" yazarak, Erginci ve Kunt'a gönderme yaptı.

Öztürk son olarak, "Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun" mesajını paylaştı.

"HACKLENDİM"

Bu mesajlardan sonra başka kadınlar da Yılmaz Kunt'un mesajlarına maruz kaldıklarını açıkladı.

AYRILDILAR

Kısa bir süre sonra hesabının hacklendiğini açıklayan Öztürk, hukuki işlem başlatacağını söylese de çiftin ilişkisi kurtulamadı.

Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, sosyal medya hesaplarından birbirini silerek ayrılığı doğruladı.