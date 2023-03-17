İfşa olunca sildi! Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den ünlü fenomene olay yorum..."Yakalandın" Hadise ile sessiz sedasız evlenen ve kısa bir süre sonra boşanan Mehmet Dinçerler, sosyal medyadaki yorumuyla dikkat çekti. Dinçerler'in ünlü sosyal medya fenomeni Ala Tokel'e yazması aşk iddialarını gündeme getirdi.

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hadise ile Çırağan Sarayı'nda sadece ailelerinin katıldığı bir törenle sessiz sedasız evlenen Mehmet Dinçerler, dört ay sonra boşandı.

Evlilik yüzüğü, borçları, ihanet iddiaları derken oldukça yıpranan çift, hayatlarına ayrı ayrı devam ediyor.

Daha önce de Hande Erçel ve bazı ünlü isimlerle anılan Mehmet Dinçerler, son dakika hamlesiyle dikkat çekti.

Ala Tokel'e yazılıyor

Mehmet Dinçerler, ünlü sosyal medya fenomeni ve işletmeci Ala Tokel'e yaptığı yorumla olay oldu.

Instagram hesabından bir kare paylaşan Ala Tokel, Mehmet Dinçerler'in işletmecisi olduğu bir tatlı dükkanından poz verince, yorum da gecikmedi.

"İlk foto çok hoş" yazan Mehmet Dinçerler, fark edilince hemen geri adım attı.

Dinçerler'in yorumu, takipçilerinin dikkatinden kaçamadı.

İşte o yorum...