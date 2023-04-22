İftarlık Gazoz filmi nerede çekildi? Cem Yılmaz'ın filmindeki o muhteşem kasaba bakın neresiymiş! Cem Yılmaz'ın sevilen komedi türündeki filmlerinden biri olan İftarlık Gazoz, bu akşam seyirci ile buluşacak. İzleyicileri hem güldüren hem de ağlatan filmde geçen o yerler bakın neresiymiş! İşte İftarlık Gazoz filminin çekildiği yer...

2016 yılında gösterime giren yerli komedi türündeki İftarlık Gazoz filmi, bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yayınlandığı tarihten itibaren izlenme rekorları kıran İftarlık Gazoz filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu üstlendi.

Başrollerinde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın yer aldığı film başarılı oyuncu kadrosuyla da ön plana çıkıyor.

70 senelerin başında oruç tutan 11 yaşındaki Adem'in maceralarını konu alan filmin nerede çekildiği merak ediliyordu.

Sıcak, samimi ve yeşillik ile dolu muhteşem kasabanın nerede olduğunu öğrenen kulaklarına inanamadı. İşte İftarlık Gazoz filminin çekildiği yer...

İftarlık Gazoz konusu

1970’ler Türkiye’sinin barış ve huzur dolu Ege kasabalarından birinde ailesi ile beraber yaşayan Adem, zeki ve çalışkan bir öğrencidir. 5.sınıfı yeni bitiren Adem, yaz tatilini boş geçirmek istemez ve ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zor da olsa ailesinden izni koparan Adem gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlar.

Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile anlattıklarını üzerine alınır, üstelik Berna da oruç tutacaktır. Küçük olduğu için oruç tutmasına izin vermeyen ailesinden gizli oruç tutmaya başlar fakat Ege’nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak hiç de kolay değildir. Hele de bozmanın kefareti 61 gün iken ve Berna’nın aslında direk orucu tuttuğunu öğrenmişken! Susuzluk ve açlık onu çok yormuştur, seraplar görmeye başlar. Adem’in yaşadığı bu zorluklar, onu bir maceranın içine sürükler.

İftarlık Gazoz filmi nerede çekildi?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın başrolde olduğu İftarlık Gazoz filmi Ege’de yapılmıştır. Filmde geçen o kasabalar Muğla’nın Ula ilçesi ve Menteşe ilçesidir.

Oyuncu kadrosu

· Cem Yılmaz - Cibar Kemal

· Berat Efe Parlar - Adem

· Greta Fusco - Berna

· Ümmü Putgül - Gülizar

· Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni

· Okan Avcı - Yörük Osman

· Yılmaz Bayraktar - Hasan