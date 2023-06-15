İki çocuk annesi Sinem Kobal, kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı "Mest olmamak elde değil" Geçtiğimiz yıl ikinci çocuğunu kucağına alan ünlü oyuncu Sinem Kobal, siyah iddialı elbisesiyle kamera karşısına geçti. İki çocuk doğurmasına rağmen düzgün fiziğiyle takipçilerini büyüledi.

2006-2010 yılları arasında yayınlanan Selena dizisiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Sinem Kobal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında.

Küçük Sırlar, Dadı, Lise Defteri gibi bir döneme damga vuran dizilerde rol alan Sinem Kobal, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Şimdilerde 35 yaşında olan başarılı oyuncu Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünya evine girdi.

İmirzalıoğlu ile yaptığı evliliğin ardından ekranlardan uzak bir hayat sürdüren Sinem Kobal, geçtiğimiz sene ikinci kızları Leyla’yı kucağına aldı.

İki çocuk annesi Sinem Kobal’ın doğum kilolarından eser kalmamış. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozları görenleri büyüledi.

Kusursuz fiziği mest etti

İki çocuk doğurmasına rağmen kusursuz fiziğiyle verdiği iddialı pozlar büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun pozlarına yorum yağdı.

Ünlü oyuncunun bu pozlarına, "Her şeyinle mükemmelsin Kobal", "Ne kadar zarifsin", "Kim der ki iki çocuk annesi" gibi yorumlar geldi.