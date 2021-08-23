İkimizin Sırrı 4. bölüm fragmanı: Alp'ten Neva'ya evlilik teklifi!

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, üçüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte İkimizin Sırrı 4. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Özen Yula'nın kaleme aldığı, Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı dizisi, dün akşam ekranlara gelen 3. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı ve bir anne-kız hikayesini konu edinen İkimizin Sırrı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dram yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken Alp Karahun'un, ''Neva, evleneceğiz!'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 4. bölüm fragmanı...

İkimizin Sırrı 4. Bölüm Fragmanı İZLE

İKİMİZİN SIRRI KONUSU

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir.

Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.