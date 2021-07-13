İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor? İkimizin Sırrı konusu ve oyuncuları

İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor? İkimizin Sırrı konusu ve oyuncuları

Leyla Feray ve Aras Aydın'ı bir araya getiren ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor.

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı yeni dizi İkimizin Sırrı, ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Özen Yula'nın kaleme aldığı, Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Aras Aydın ve partneri Leyla Faray'ın hayranları, İkimizin Sırrı dizisi ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Peki İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor? İşte, İkimizin Sırrı konusu ve oyuncu kadrosu...

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çekmeyi başaran ATV ekranlarının yeni dizisi İkimizin Sırrı'nın yayın hayatına ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.

Dizinin yayın tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

İlk bölümü büyük merakla beklenen İkimizin Sırrı'nın yayınlanan yeni tanıtımında Aras Aydın'ın ilk bölüme özel seslendirdiği, ''Geceler Düşman'' şarkısı izleyenleri fazlasıyla etkiledi.

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir.

Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.