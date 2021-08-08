İkimizin Sırrı'nın Neva'sı Leyla Feray kimdir? Leyla Feray'ın biyografisi

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nda Neva karakterini canlandıran Leyla Feray hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki İkimizin Sırrı Neva kimdir? Leyla Feray kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Özen Yula'nın kaleme aldığı, Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı dizisi, bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarına geliyor.

Ben Onu Çok Sevdim, Muhteşem Yüzyıl ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi yapımlarda yer alan Leyla Feray, İkimizin Sırrı dizisinde 'Neva' karakterine hayat veriyor.

Leyla Feray'ın hayatını merak eden izleyiciler, İkimizin Sırrı Neva kimdir? Leyla Feray kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arıyor.

Peki, İkimizin Sırrı'nın Neva'sı Leyla Feray kimdir? İşte Leyla Feray hakkında bilgiler...

İKİMİZİN SIRRI NEVA KARAKTERİ HAKKINDA

Neva, kocasını trafik kazasında kaybetmiş, tek dayanağı olan kızıyla hayat mücadelesi vermektedir.

Kocasının alacaklılarının peşine düşmesiyle, anne kızın hayatı bir kaçma kovalamacaya dönüşür. Bu kovalamacada yolu Alp Karahun'la kesişir.

LEYLA FERAY KİMDİR?

8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusu Leyla Feray, Koç Üniversitesi Medya ver Görsel Sanatlar bölümünden mezun olmuştur.

2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını atan Feray, daha sonra, Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Uyanış Büyük Selçuklu gibi yapımlarda yer almıştır.