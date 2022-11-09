Hakan Şükür'ün son hali ortaya çıktı!' İlahi adalet'

FETÖ firarisi eski milli futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür, yıllar sonra bir canlı yayına katıldı. Son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti. İşte Hakan Şükür'ün değişimi...

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında yargılanan Hakan Şükür, Türkiye'yi terk ederek ABD'ye yerleşmişti.

2015 yılında tüm mal varlığını satarak yurt dışına kaçan Hakan Şükür, California'da bir kafe işletmeciliğine başladı.

Eski milli futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür, Türkiye'de bir canlı yayına konuk olmasıyla gündeme bomba gibi düştü.

RTÜK tarafından Şükür'ün "Düşünme Vakti" programına katıldığı TV5 hakkında inceleme başlatıldı.

Ne olmuştu

Futbol ve siyaset kariyeri ile bir dönem Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan Hakan Şükür, FETÖ bağlantısı nedeniyle yargılanıyor.

2016'da Hakan Şükür'ün, FETÖ üyelerinin kullandığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından deşifre edilen "ByLock" kullanıcıları arasında bulunduğu ve hazırlanan listede "turuncu" kategoride yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Hakkında soruşturmalar devam eden ve yakalama kararı bulunan Şükür'ün ABD'ye kaçarak lüks içinde yaşadığı görüldü.

Şükür'ün babası Selmet Şükür de "silahlı terör örgütü üyeliğinden" Sakarya'da devam eden FETÖ davasında sanıklar arasında yer alıyor.

Galatasaray'dan ihraç edildi

Bu tarihten iki gün sonra 28 Mart 2017’de dönemin Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulunun eski futbolcular Arif Erdem ve Şükür'ü, kulüpten ihraç ettiklerini açıkladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de 2012'de Hakan Şükür'e verdiği fahri doktora unvanını Haziran 2017’de geri aldı.

14 Temmuz 2017’de Olağanüstü hal kapsamında (OHAL) kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Şükür’e verilen tüm madalya ve nişanlar geri alındı.

İşte Hakan Şükür'ün son hali

Öte yandan Hakan Şükür'ün son hali ise dikkatleri çekti. 51 yaşındaki Hakan Şükür'ü görenler, "nereden nereye", "hayatı bitmiş", "çok yaşlanmış" gibi yorumlarda bulundu.