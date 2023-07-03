İlan-ı aşk etti! Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'ın yeni sevgilisi... Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Taner karakteriyle beğeni toplayan Berk Atan, meslektaşı Çağla Boz ile birlikteliğini ilan etti.

Adını ilk olarak Güneşin Kızları dizisinde duyurduktan sonra Gönül Dağı ile kariyerinde zirve yapan Atan, performansı ve yakışıklılığı ile ilgi görüyor.

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Atan, ilişkisini noktaladı.

Berk Atan, fenomen sevgilisini çabuk unuttuğu gibi gönlünü de hemen kaptırdı.

Öyle ki, yeni aşkıyla ilk paylaşım bile geldi.

Çifte kumrular

Berk Atan, meslektaşı Çağla Boz ile ilişkisini Instagram'da ilan etti.

Oyunculuğa yeni adım atan 1999 doğumlu Çağla Boz, Murat Dalkılıç ile anılmıştı.