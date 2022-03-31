İlayda Alişan bacaklarını ve omuzlarını açtığı göğüs dekolteli elbisesiyle 'Ben buradayım' dedi! Fiziği olay..

İlayda Alişan bacaklarını ve omuzlarını açtığı göğüs dekolteli elbisesiyle 'Ben buradayım' dedi! Fiziği olay..

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterine hayat veren İlayda Alişan, güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Siyah elbisesiyle evden kareler paylaşan oyuncuya iltifat yağdı.

Onur Güvenatam'ın yapımcılığını, Deniz Gürlek ve Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde yer alan İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okuyan güzel isim, Kırmızı Oda'da Süveyda'ya hayat verdi.

2011 yılında yayınlanan Bir Çocuk Sevdim dizisi ile oyunculuğa adım atan ve sayısız reklam filminde yer alan Alişan, güzelliği ile beğenilen genç oyuncular arasında yer alıyor.

Çukur dizisinde hayat verdiği Akşın Koçovalı karakteri ile iyice parlayan oyuncu, asıl çıkışını Masumiyet dizisinde yaşadı.

Dizide rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan ve şu sıralar yeniden ekrana dönmeye hazırlana Alişan, evden kareler paylaştı.

Salaş olduğu görülen ve siyah elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken İlayda Alişan, herkesin beğeni dolu yorumlarını kazandı.

İLAYDA ALİŞAN'DAN EV POZLARI

Şampiyon, Masumiyet, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan İlayda Alişan, evden çektirdiği karelerini yayınladı. Sosyal medyanın aktif ismi Alişan, salaş ve güzel tarzıyla dikkati çekti.

Bacak şov yapan ve fiziğini sergileyen Alişan'a hayranları kayıtsız kalmadı. Oyuncuyu yeniden ekranda görmek için sabırsızlanan hayranları, güzelliğinden dolayı özel hayatında da mutlu olmasını istediklerini belirtti.