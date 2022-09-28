İlayda Alişan göğüs dekolteli kıyafetiyle tenis kortuna çıktı! 'Fazla iddialı'

Oyuncu İlayda Alişan tenis kortunda verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu.İşte o cesur pozlar..

Ünlü oyuncu İlayda Alişan oyunculukta gösterdiği başarılı performansın yanı sıra sosyal medyada paylaştığı pozlar ilede adından söz ettiriyor.

Çukur'da canlandırdığı Akşın karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İlyada Alişan son olarak Kanal D'de yayınlanan Seversin isimli dizide canlandırdığı Asya karakteri ile beğeni topladı.

Başarılı oyuncu instagram hesabında paylaştığı kareler ile gündeme geldi.Göğüs dekolteli spor kıyafeti ile tenis kortunda poz veren İlayda Alişan'ın bu pozları büyük beğeni topladı.

Instagram'da 3.1 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.İşte İlayda Alişan'ın son paylaşımı..