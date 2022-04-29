İlayda Alişan ve Burak Yörük başrode! Seversin dizisinden ilk tanıtım geldi

Yaz dizileri arasında yerini alacak olan "Seversin" Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün başrolde olduğu diziden ilk fragman da geldi.

Televizyon ekranlarının bu seneki yaz dizileri belli olmaya başladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan "Seversin" dizisi, seyircilerin yaz aylarında ilgisini çekmeye hazırlanan yapımlar arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Seversin, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Seversin dizisinin ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı.

Seversin'den ilk tanıtım

İlayda Alişan'ın Asya, Burak Yörük'ün ise oyuncu Tolga Tuna karakterine hayat vereceği romantik komedi türündeki dizi, bir aşk hikayesini ekranlara getirecek.

Tanıtım fragmanına göre, genç ve başarılı bir sinema oyuncusu Tolga ve oyuncu olmak isteyen Asya arasında gelişen olaylar, seyirciyi hem güldürecek hem de romantik anlara sahne olacak.

Seversin Fragman VİDEO

Seversin dizi konusu

Yaz sezonunda izleyici ile buluşacak olan Seversin’in genel hikayesi ise şöyle;

"Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga’da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir."





Seversin oyuncu kadrosu

Seversin’in oyuncu kadrosunda İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yanı sıra; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.