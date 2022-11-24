İlber Ortaylı koronavirüse yakalandı! Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir? Sağlık durumu nasıl?

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber geldi. Dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ünlü tarihçinin sağlık durumu ise merak konusu oldu.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kitap Fuarı'na katılanacak olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, koronavirüse yakalandı. Bu sebeple programın 1 hafta sonraya ertelendiği duyuruldu.

Ünlü tarihçi Ortaylı, 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'da fuar alanı söyleşi salonunda Osmaniye'de okurlarıyla konferans etkinliğinde bir araya gelecek.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Hocamız İlber Ortaylı’ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah’tan sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.

İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl?

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dün yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.

İlber Ortaylı kimdir?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya Bregenz'de dünyaya gelmiştir. Daha sonra 2 yaşında İstanbul’a taşınmışlardır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamlamıştır. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünde 1970 yılında tamamlamıştır.

1982 yılında üniversitelere uygulanan siyasi yaptırımlara tepki olarak görevinden istifa etmiştir. Bu dönemde Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus'ta dersler, seminerler ve konferanslar vermiştir.

1989'da Türkiye'ye dönerek profesör olmuştur. 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olmuştur. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olmuştur.

2004 yılında TRT 2'de başlayıp TRT Türk'te hafta sonları yayınlanan 'İlber Ortaylı ile' adlı belgesel programını sunmuştur. NTV'de 'İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri' programıyla ekranlara gelmiştir. Bloomberg HT kanalında 'İlber Ortaylı ile Zaman Kaybolmaz' adlı bir program hazırlamıştır. NTV'de 5 Kasım 2012 ile 11 Mart 2013 tarihleri arasında gazeteci-yazar Mehmet Barlas ile birlikte 'Her Zaman' adlı bir tarih programı yapmıştır.