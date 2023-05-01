Ilgaz öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı,, neden? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı yeni bölümüyle izleyicileri şaşırttı. Önümüzdeki hafta sezon finali yapacak olan dizide Ilgaz'ın cenazesi ekranlara damga vuracak. Peki Ilgaz öldü mü? Yeni sezonda olmayacak mı? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

Her Pazar Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Yargı dizisi, gelecek hafta sezon finaliyle ekranlara gelecek. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizinin başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz paylaşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Ceylin ve Ilgaz’ın dertlerini, adalet için verilen çabayı anlatıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde başsavcı Turgut Ali, Ilgaz savcının sırtından vurdu. Bununla birlikte Ilgaz karakteri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Seyirciler, Ilgaz savcı karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başladı. Peki Ilgaz öldü mü? Yeni sezonda olmayacak mı? Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı? İşte detaylar... Ilgaz savcı öldü mü? Turgut Ali, Ilgaz’ın kendisine merhamet etmesini sindiremedi ve Ilgaz arkasını döner dönmez sırtına iki el ateş etti. Olay yerine giden Eren ise Ilgaz’ı çöp konteynerinde buldu. Sağlık ekiplerine haber veren Eren, Ilgaz’ı hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Kaan Urgancıoğlu diziden ayrılacak mı? Yargı dizisinde Ilgaz Savcı karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmadığı ise yeni bölümde belli olacak.