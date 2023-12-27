İlk bölümü yayınlanan Arak dizisinde flaş gelişme! Bir değil iki yenilik birden… Geçtiğimiz günlerde Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Arak dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. İkinci bölümü sabırsızlıkla beklenen dizi değişiyor…

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Yayın hayatına başarılı bir giriş yapan, başrollerinde İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Bennu Yıldırımlar, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir ve Furkan Kalabalık gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Show TV'nin iddialı dizisi Arak'tan flaş bir gelişme haberi geldi.

Bu gelişmeyle birlikte hem dizinin ikinci bölümünün yayınlanacağı tarih hem de adı değişecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizi yeni ismi 'Kara' olarak ocak ayının 2. haftasında ekrana gelmeye devam edecek.

Peki, dizinin konusu ne?

İlk bölümünden sonra izleyicinin merakla beklediği dizide, babasının intikamını almak isteyen Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep'in (Öykü Karayel) kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadele çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktarılıyor.