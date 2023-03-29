İLK DEFA GÖRECEKSİNİZ: Naim Süleymanoğlu'nun kızları güzelliğiyle büyüledi! Meğer 3'ü Türk biri ise... Cep Herkülü lakabıyla adını spor tarihine yazdıran milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızları büyüdü. 4 kız çocuğu olan Süleymanoğlu, aslında hiç evlenmedi.

Halterde üst üste 3 kez olimpiyat altın madalyası kazanan efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde dünyaya geldi.

Halter sporuyla kariyerini ilerleten Naim Süleymanoğlu, başarılara doymadı. Madalya üstüne madalya, rekor üstüne rekor kırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1983'te düzenlenen 'Rekortmenlerin Turnuvası'nda dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu'na burada "Cep Herkülü" lakabı takıldı.

60 kiloda yarışan Naim Süleymanoğlu,, koparmada 152.5, silkmede 190, toplamda 342.5 kilo kaldırarak 9 dünya ve 5 olimpiyat rekoru kırdı.

Efsane milli halterci, 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

Geriye ise hiç evlenmediği ancak birlikte olduğu 2 kadından olan kızları kaldı.

4 kızı oldu

Naim Süleymanoğlu hiç evlenmedi ama 4 çocuk sahibi oldu. 3 çocuğu bir kadından, bir çocuğu da başka bir kadındandı.

3 çocuğu Türkiye’de annesinin yanında; diğer çocuğu ise yine annesiyle, ancak yurt dışında yaşıyordu.

Evlenmese de, kızlarını nüfusuna aldı ancak hiç göz önünde tutmadı.

Japon kızına DNA testi

Naim Süleymanoğlu'nun kızları; Nilay Süleymanoğlu, Esin Süleymanoğlu, Sezin Süleymanoğlu ve Sekai Mori'dir.

Japonya'da yaşayan Sekai Mori, 1991 yılında Türkiye'de dünyaya geldiğini ve ünlü haltercinin babası olduğunu iddia etti.

Ünlü haltercinin mezarından alınan DNA örnekleri ile Sekai Mori'den alınan örnekler uyumlu çıktı. Mahkeme, Sekai Mori'nin, Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna hükmetti.

Naim Süleymanoğlu'nun çocukları

Yaşları kesin olarak bilinmeyen 4 kardeşi görenler, güzellikleri ve babalarına benzerlikleri karşısında bakakalıyor.

İşte Naim Süleymanoğlu'nun kızları...

Esin-Sezin Süleymanoğlu

Nilay Süleymanoğlu

Sekai Mori