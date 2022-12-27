İLK FİNALİST BELLİ OLDU! MasterChef'te şef önlüğünü kim giydi? MasterChef'te son 4'e kalan ilk isim..

İLK FİNALİST BELLİ OLDU! MasterChef'te şef önlüğünü kim giydi? MasterChef'te son 4'e kalan ilk isim..

MasterChef Türkiye'de adım adım finale gidilirken ilk finalist dün akşam belli oldu. İşte şef önlüğünü giymeye hak kazanan ilk yarışmacı..

MasterChef Türkiye'de yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Son 5 yarışmacının kaldığı programda takım oyunları son buldu.

Programa devam eden son 5 yarışmacı şef ceketini giyebilmek için kıyasıya bir mücadele vermeye başladı.

26 Aralık akşamı ekrana gelen bölümde şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan, MasterChef'e seçilirken yaptıkları yemekleri yapmaları istediler.

Tezgah başına geçen yarışmacılar son 4 isim arasına girebilmek için tüm hünerlerini sergilediler.

İki etap şeklinde oynanan oyunda Metin, Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz tabaklarını hazırladıktan sonra şefler tadım yaparak tabakları puanladı. İlk oyunda Kıvanç 21, Metin 20, Ayaz 19, Görkem 17 ve Burak 16 puan aldı.

İkinci etapta ise şef Ahmet Dede'nin tabağını hazırlayacak olan yarışmacılar şef önlüğünü giyebilmek için tezgah başına geçti.

İlk finalist belli oldu

İkinci etap sonrası en yüksek puana ulaşan yarışmacı son 4'e kalmayı başardı. MasterChef Türkiye 2022’nin şef ceketini kazanarak son 4’e kalan ilk ismi Metin oldu.