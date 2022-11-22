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- İlk fragman nefes kesti! İşte Serenay ve Burak Denizli'i Şahmaran'ın yayın tarihi
İlk fragman nefes kesti! İşte Serenay ve Burak Denizli'i Şahmaran'ın yayın tarihi
- Haber Merkezi
- 22.11.2022 - 12:10
- Güncelleme : 22.11.2022 - 12:15
Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu Şahmeran dizisinin çekimleri Adana, Mersin ve Datça'da tamamlandı.
Online dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanacak olan Tims&B imzalı Şahmaran dizisi, büyük bir merakla bekleniyor.
Başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in yer aldığı Şahmaran'ın kadrosunda Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşıray, Mehmet Bilge Aslan, Ebru Özkan, Nil Sude Albayrak, Berfu Halisdemir, Ayşe Lebriz ve Nilay Erdönmez yer alıyor.
Şahraman yayın tarihi
Şahmaran dizisinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Netflix'te olacağı tarih de açıklandı. Dizi, 20 Ocak’ta seyircisiyle buluşacak.
Şahmaran dizi konusu
Şahsu, öğretim görevlisi olarak gittiği Adana'da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur.
Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu'nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir.
Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu'nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…