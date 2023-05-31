İlk kez görüntülendi! Rabia Soytürk'ün fenomen sevgilisi ortaya çıktı..."Bu muydu sakladığın" Magazinin gözü, on dönemin genç yıldızlarından olan Rabia Soytürk'ün üzerinde...Güzel oyuncu, ilk kez sevgilisiyle görüntülendi. Görenler, o fenomeni hemen tanıdı.

“Gülperi”, “Özgür Dünya” ve “Benim Adım Melek” dizilerinde rol alan Rabia Soytürk, adından çok söz ettiren “Şahsiyet” dizisi ile oyunculuğa başladı.

Alparslan Büyük Selçuklu ve Duy Beni dizileriyle de yıldızını iyice parlatan Soytürk, şimdilerde yeni Veda Mektubu'nda adından söz ettiriyor.

1996 doğumlu genç oyuncu, hem sosyal medyadaki paylaşımları hem de güzelliği ile sık sık gündem oluyor.

Rabia Soytürk'ün sevenleri kariyeri gibi özel hayatını da merak ediyor.

Sevgilisi göründü

Soytürk, herkesten sakladığı sevgilisiyle kameralara yakalandı. Ünlü oyuncunun gönlünü ünlü fenomene kaptırdığı ortaya çıktı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; oyuncu Rabia Soytürk, Fester Abdü ile ilk kez Bebek'te objektiflere yansıdı.

Fester Abdü ile birlikteliği hakkında konuşan Rabia Soytürk, "Kendisi Antalya'da yaşıyor. Bazen işi için geliyor. Bir de benim için geliyor. Onun dışında benim vaktim kısıtlı. Boş zamanlarımızı birlikte geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fester Abdü, YouTube'da "Deli Mi Ne" adlı kanalın sahibidir ve içerik üretmektedir.

Kanal, 3. en çok abonesi olan Türk YouTube kanalıdır.

Fester Abdü ya da gerçek adıyla Ali Abdüsselam Yılmaz , aynı zamanda Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusudur ve çeşitli kulüplerde yarışmalarda derece elde etmiştir.