İlk ve Son dizisinin yıldızı Salih Bademci'den sevişme sahnesi itirafı

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin paylaştığı Blu TV'nin yeni dizisi İlk ve Son'da yer alan sevişme sahneleri çok konuşuldu. Bademci, iddialı sahneler için "Kolay değildi" dedi.

20'li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin 10 yıllık bir süreçten sonra bitmeye yüz tutan ilişkilerinin gelgitlerinin anlatıldığı Blu TV'nin yeni dizisi "İlk ve Son", iddialı sahneleriyle kısa sürede büyük ilgi gördü.

Başrollerini Özge Özpirinççi ve Salih Bademci'nin paylaştığı dizi, sevişme sahneleriyle çok konuşuldu. Öyle ki sosyal medyada en çok konuşulan konular listesinde zirveye yerleşti.

İlk ve Son dizisinde Özge Özpirinçci ile evli bir çifti canlandıran Salih Bademci, Hürriyet'e verdiği röportajda dizideki sevişme sahneleri ve partnerinin hamileliği hakkında konuştu.

"JÖN OLMAK İSTEMEM"

Yıllardır oyunculuk yapmasına rağmen jön olmak istemediğini belirten Salih Bademci, ''Jön dediğimizde aklımızda canlanan şey var ya, o elbise bana dar geliyor. Gereklilikleri de var. Fiziksel ve psikolojik olarak özel yaşantına kadar pek çok açıdan kendini hazırlaman şart. Dert ya! Jön rollere mahkûm kalmış bir sürü erkek oyuncu da artık oralardan çıkıp başka senaryolar arıyor. Zengin erkek-fakir kız klişesinden onlar da kurtulmak istiyor.'' dedi.

"NASIL YAPACAĞIZ DEDİM"

''İlk ve Son'' dizisinde Özge Özpirinçci ile birçok sevişme sahnesi bulunan Bademci, ateşli sahnelerin arka planını da anlattı.

Bademci, ''Kolay değildi. Senaryoyu görüp okuduğumda 'Nasıl yapacağız' dedim. Özge gibi bir partner, benim bu işte en büyük şansımdı. Bütün sahneleri gerçekten bir oyunmuşçasına çektik. Ama Özge de sete üç aylık hamile geldi. Fiziksel olarak dikkat etmemiz gereken şeyler de vardı. Ama o hamilelik bir yandan da uğurdu. Bu benim 'challenge'ım (mücadele) aynı zamanda sanırım.'' açıklamasında bulundu.

"TELLİ BABA GİBİ HİSSEDİYORUM"

Birlikte rol aldığı birkaç partnerinin çekimlerde hamile olduğundan söz eden Bademci, ''Ayça Bingöl'le oyuna başlamıştık, o dönem hamile kaldı. Eşim İmer'le oyuna başladık, tam o dönemde hamile kaldı. Bu sefer Özge'yle dizi yaparken o hamileydi. Kendimi artık Telli Baba gibi hissediyorum.'' ifadelerini kullandı.