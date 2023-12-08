İlyas Yalçıntaş yakalandığı hastalığı açıkladı! İşte o hastalık... Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığını ve Salı günü tedaviye başlayacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile gündeme geldi.

X Factor Türkiye isimli yarışma ile tanınan İlyas Yalçıntaş, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

2015 yılında ilk single çalışması olan 'İncir' ile büyük bir çıkış yakalayan Yalçıntaş seslendirdiği şarkılar ile büyük beğeni topladı.

Genç şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hastalığı hakkında bilgi verdi.

İlyas Yalçıntaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim. Herkese sağlıklı günler diliyorum, sevgiler."

Tedaviye başlanacağını duyurdu

İlyas Yalçıntaş yakalandığı hastalık hakkında bilgi vererek Salı günü tedaviye başlanacağını duyurdu.