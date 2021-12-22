İmaj değiştirdi, hayranları şokta! Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu'nun son haline bakın

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Melisa karakteriyle adından söz ettiren Damlasu İkizoğlu, imaj değişikliğine gitti. Uzun saçlarını kısacık kestiren İkizoğlu, o anları takipçileriyle paylaştı.

Genç oyuncu Damlasu İkizoğlu, ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği Melisa karakteri ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaptı.

Kardeşlerim dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Damlasu İkizoğlu, geçtiğimiz haftalarda hikayesi sona erdiği için diziye veda etti.

Vedasıyla uzun süre konuşulan İkizoğlu, şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan genç oyuncu, diziden ayrılır ayrılmaz imaj değişikliğine gitti.

Uzun saçlarını kısacık kestiren Damlasu İkizoğlu, o anları Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileri ile paylaştı.

Bornozuyla objektif karşısına geçen güzel oyuncu, yeni imajı ile sevenlerinden tam not aldı.

Kısa sürede büyük ilgi gören İkizoğlu'nun paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Damlasu İkizoğlu'nun yeni imajı;