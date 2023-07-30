IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri hangileri? İşte IMDb puanın göre en iyi diziler.. Bu içeriğimizde IMDb puanlarına göre dünyanın en iyi dizileri sizler için derledik. İşte dünyanın en iyi dizileri..

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri hangileri sorusu sık sık arama motorlarında araştırılıyor. Bilindiği üzere 1990 yılında kurulan IMDb, milyonlarca kullanıcı tarafından verilen puanlar sayesinde en yüksek puanlı dizi ve filmleri listeliyor. Dizi ve film izlemeyek isteyenler genel olarak ilk önce izleyecekleri yapımın IMDb puanına bakmaktadırlar. Bu yazımızda, sizler için IMDb puanlarına göre en iyi dizileri bir araya getirdik. İşte IMDb puanına göre en iyi 25 dizi.. 1 - Breaking Bad 2 - Band of Brothers 3 - Chernobyl 4 - The Wire 5 - Avatar: The Last Airbender 6 - Game of Thrones 7 - The Sopranos 8 - Attack on Titan 9 - Rick and Morty 10 - The Twilight Zone 11 - Sherlock 12 - Bleach: Thousand-Year Blood War 13 - Fullmetal Alchemist: Brotherhood 14 - Better Call Saul 15 - The Office 16 - Arcane 17 - Firefly 18 - Hunter x Hunter 19- Batman: Animated Series 20 - Only Fools and Horses 21 - Friends 22 - Prison Break 23 - How ı meet your mother 24 - Doctor Who 25 - True Detective