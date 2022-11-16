IMDb'ye göre en iyi Türk dizileri belli oldu! Kurtlar Vadisi ilk 25'e giremedi! İşte o liste..

IMDb'ye göre en iyi Türk dizileri belli oldu! Kurtlar Vadisi ilk 25'e giremedi! İşte o liste..

IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri belli oldu. Seyirci oylarıyla belirlenen sıralamada sürpriz yapımlar yer aldı. İşte o liste...

IMDb gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri listesini açıkladı. Açıklanan o liste sosyal medyada adeta gündeme oturdu.

Bir döneme damgasını vuran ve replikleri günümüzde bile kullanılmaya devam eden Kurtlar Vadisi dizisi listede ilk 25'e giremedi.

Seyircilerin verdiği puanlara göre belirlenen listede zirveyi Leyla ile Mecnun isimli dizi aldı. Leyla ile Mecnun dizisinin IMDb puanı 9,1 olarak açıklandı.

Kullancılar listede yer alan bazı dizilerin nasıl o kadar yukarılarda olduğunu tartışmaya başladı. Peki, IMDb verilerine göre en başarılı Türk dizileri hangileri?

IMDb'ye göre en iyi Türk dizileri listesi

- Leyla ile Mecnun

- Behzat Ç.

- Ezel



- Şahsiyet

- 7 Numara

- Süper Baba

- İkinci Bahar

- Şaşıfelek Çıkmazı

- Avrupa Yakası

- Beş Kardeş

- Kardeş Payı