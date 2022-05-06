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İmge'yi çabuk unuttu! Ebrar Karakurt'un yeni aşkı dizi yıldızı çıktı...

İmge'yi çabuk unuttu! Ebrar Karakurt'un yeni aşkı dizi yıldızı çıktı...

Spor kariyeri kadar özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Ebrar Karakurt, yeni bir aşka yelken açtı. Eski sevgilisi İmge ile olaylı bir ayrılık yaşayan Karakurt, ünlü dizi oyuncusuna gönlünü kaptırdı.