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- İmge'yi çabuk unuttu! Ebrar Karakurt'un yeni aşkı dizi yıldızı çıktı...
İmge'yi çabuk unuttu! Ebrar Karakurt'un yeni aşkı dizi yıldızı çıktı...
- Haber Merkezi
- 06.05.2022 - 19:41
Şimdilerde İtalya'nın Novara takımında oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, başarıları kadar özel hayatıyla da gündeme gelen isimlerden.
Pembe saçlarıyla A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ikonik oyuncusu ve gururu Ebrar Karakurt, 22 yaşında olmasına rağmen birçok başarı ve rekora imza attı.
Öte yandan eski sevgilisi İmge ile tartışmalı ayrılığı ve göndermeli paylaşımlarıyla milyonların dikkatini çekti.
Alanında en iyiler arasında yer alan Karakurt, hakkındaki "eski sevgilisini unutamıyor" iddialarını sonlandıracak bir adım attı.
Sevgilisi ünlü oyuncu çıktı
Oyuncu İrem Tuncer, Ebrar ile fotoğrafını "Aşık oluyorum" diye paylaşınca, ikilinin ilişkisi ortaya çıktı.
Ebrar Karakurt ise "güneşim" notuyla bir kare paylaştı.
Baraj dizisinde canlandırdığı Fulya karakteriyle hatırlanan İrem Tuncer ile Ebrar Karakurt'un birlikte olduğu öğrenen hayranları, mutluluk dileklerinde bulundu.
İşte Ebrar Karakurt ve yeni sevgilisi İrem Tuncer...