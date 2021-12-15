İnanması zor ama gerçek! Burak Özçivit'in eski aşkı Survivor yarışmacısı çıktı

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Özçivit'in eski sevgilisi, Survivor yarışmacısı çıktı.

3 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit, başarılı oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Bugüne kadar yer aldığı projelerin altından başarıyla kalkan Burak Özçivit, Çalıkuşu dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Karizmatikliğiyle genç kızların kalbini çalan Özçivit'in Karan adında bir oğlu bulunuyor.

Yakışıklı oyuncunun hayatına dair her detay merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun özel hayatı da hayranları tarafından sıkı bir şekilde mercek altına alınmış durumda...

BURAK ÖZÇİVİT - SURVİVOR BAŞAK ÖZER AŞKI

2005 yılında Best Model seçilen ve ardından oyunculuk kariyerine adım atan Burak Özçivit'in oldukça hareketli bir aşk hayatı bulunuyor.

Burak Özçivit'in, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Dörtkardeşler'den ayrıldıktan sonraki sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Dörtkardeşler'den ayrıldıktan sonra boş durmayan Özçivit, Survivor'un iddialı yarışmacılarından Başak Özer ile aşk yaşamaya başladı.

Daha sonra ayrılma kararı alan çift, önce sessiz kalmış bu sessizliği Başak Özer, yaptığı skandal açıklamalarla bozmuştu.

Burak Özçivit'in Başak Özer'i Ceylan Çapa ile aldattığı iddia edilmişti. Başak Özer, Burak Özçivit için "Koca kafalı bir dingil tanıyorum. Üstelik bir de yalancı..." demişti.

GÖZLERDEN UZAK YAŞAM SÜRÜYOR

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu ''Var mısın Yok musun'' ve ''Survivor Kızlar-Erkekler'' yarışma programları sayesinde hayatı bir anda değişen Başak Özer, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Levent İyigel ile evlendikten sonra Ali adını verdiği oğlunu kucağına alan Başak Özer, bir süredir sosyal medya üzerinden bebek ve çocuk ürünleri satıyor.