İncecik görüntüsüyle mankenlere taş çıkartan Burcu Biricik'in kilolu halleri

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren ve güzelliğiyle dikkati çeken Burcu Biricik'in kilolu fotoğrafları ortaya çıktı. Biricik'in o hallerini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, beğeniyle takip ediliyor.

Bugüne kadar oynadığı rollerin altından başarıyla kalkan Burcu Biricik ise dizide Nalan karakterine hayat veriyor.

Yine Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Birkan Sokullu ile başrolü paylaştığı Hayat Şarkısı'nda yıldızı iyice parlayan Biricik, Kırmızı Oda dizisiyle geniş kitlelere ulaştı.

Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteriyle hem güldüren hem de hüzünlendiren Biricik, incecik ve kusursuz fiziğiyle dikkati çekiyor.

Mavi gözleri, zayıflığı ve temiz cildiyle beğeni toplayan Burcu Biricik, eski haliyle gündeme geldi.

Oyuncunun eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, estetik yaptırdığı iddia edildi.

BURCU BİRİCİK'İN MUHTEŞEM YÜZYIL DÖNEMİ

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, bugüne kadar birçok projede yer aldı.

Güzelliği ve performansıyla dikkati çeken oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Menekşe karakterine hayat verdi.

Hürrem Sultan'ın cariyerlerinden birini oynayan Biricik, kilolu halleriyle dikkati çekti.

Biricik'in o dönem ve şimdiki fotoğraflarını karşılaştıranlar estetik iddialarını yeniden gündeme getirdi.