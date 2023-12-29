İnci Taneleri'den yeni fragman: Pavyon dansı damga vurdu! Herkes yer içer, hesabı Dilber öder... Merakla beklenen İnci Taneleri dizisinden yeni tanıtım geldi. Fragmana, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'in pavyon dansı damga vurdu.

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ensonhaber.com

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolü üstlendiği "İnci Taneleri", görücüye çıktı.

"Azem Yücedağ" karakteri ile izleyici karşısına gelen dizi, dikkatleri çekti.

İlk fragmana "Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış." cümlesiyle damga vuran yapım, gündem oldu.

Kanal D'de yayınlanacak olan İnci Taneleri'nden yeni tanıtım geldi.

Hazar Ergüçlü'den pavyon dansı

Fragmanın açılış sahnesinde, “Herkes yer içer, hesabı Dilber öder...” ifadesine yer verildi.

Başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü’nün “Dilber” isimli pavyon dansçısını canlandırdığı sahneler dikkat çekti.

Oyuncunun Ankara pavyon oyun havası performansı izleyenlerden tam not aldı.