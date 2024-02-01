İnci Taneleri’nin asi Ayça’sını bir de böyle görün! Pozlarıyla büyülüyor...

İlk bölümüyle sosyal medyada çok konuşulan İnci Taneleri dizisi, karakterleriyle gündemden düşmüyor.
Dizide Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem’in özel ders verdiği Ayça karakterine, ünlü oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi hayat veriyor.
Son olarak Dönence dizisiyle asperger sendromu Gülce’ye hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, oyunculuğuyla izleyicileri büyülüyor.
Henüz 14 yaşında olan başarılı oyuncu, daha önce Kırgın Çiçekler, Karadayı, Tozkoparan gibi yapımlarda da rol almıştı.
Duru güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun, sosyal medya pozları görenleri mest etti.
İşte Instagram kareleri…
Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?
Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturan Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009’da Zonguldak’ta dünyaya geldi.
Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Ülkü Hilal Çiftçi, Dönence (2023), Arka Sokaklar (2006) ve Karadayı (2012) dizilerinde de yer aldı.