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İnci Taneleri’nin asi Ayça’sını bir de böyle görün! Pozlarıyla büyülüyor...

İnci Taneleri’nin asi Ayça’sını bir de böyle görün! Pozlarıyla büyülüyor... İnci Taneleri dizisinde Azem'in ders verdiği asi Ayça'ya, genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi hayat veriyor. Güzel oyuncunun doğal hali görenleri mest etti. İşte sosyal medya pozları...