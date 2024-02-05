Son günlerin en çok konuşulan yapımları arasına giren İnci Taneleri dizisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
İlk iki bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Kanal D'nin yeni dizisi Perşembe günleri yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Rıza Kocaoğlu ve Yasemin Baştan gibi ünlü isimler bulunuyor.
Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu alan İnci Taneleri son dönemin en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünü oynadığı dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor.
Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon danslarıyla dikkat çeken İnci Taneleri reytinglerde zirveye yerleşti.
Günlerdir konuşulan dizi, hem reytinglere hem de sosyal medyaya adeta damga vurdu.
Dizinin bugün akşam ekrana gelecek ikinci bölümü merakla bekleniyor. Peki, ikinci bölümde neler yaşanacak?
En çok o illerde izleniyor
İnci Taneleri dizisinin en çok İzmir’de, ikinci olarak ise Ankara’da izlendiği ortaya çıktı.
İnci Taneleri, İzmir’de 16,16 reyting ve 32,5 izlenme oranı, Ankara’da 15,38 reyting ve 35,57 izlenme oranına, İç Anadolu’da 13.91 reyting ve 31.78 izlenme oranına ulaştı.