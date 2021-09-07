İncilay Şahin kimdir? İncilay Şahin kaç yaşında, neden öldü?

Hayat Bilgisi, Çiçek Taksi, Yasak Elma gibi birçok önemli yapımda yer alan ünlü tiyatrocu, oyuncu, film yıldızı İncilay Şahin hayatını kaybetti. Peki İncilay Şahin kimdir? İşte biyografisi...

Ünlü tiyatrocu, oyuncu, film yıldızı İncilay Şahin 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Vefat haberini 'Oyuncular Sendikası' Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun..."

Akabinde ise oyuncunun hayatı ve yer aldığı yapımlar araştırılmaya başladı. İncilay Şahin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? soruları gündemde yerini aldı.

Peki İncilay Şahin kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

Incilay Şahin, 29 Ocak 1961 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Orta öğretim eğitimini Cibali Kız Lisesi’nde tamamlamıştır. Sonrasında ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi Aktör Stüdyo’da oyunculuk eğitimi almıştır.

Tiyatro oyunculuğu ile kariyerine ilk adımını atan İncilay Şahin, kameralar karşısına ise ilk kez 1995 yılında ‘Çiçek Taksi’ adlı dizi ile geçti.

Gülümse Yeter, Bana Artık Hicran De, Umutsuz Ev Kadınları, Adını Feriha Koydum, 120, Beyza’nın Kadınları, Elveda Derken gibi pek çok yapımda da yer almıştır.

Usta oyuncu son olarak ise Fox Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Yasak Elma’ adlı dizide Döne karakterine hayat verdi.

İNCİLAY ŞAHİN'İN ÖLÜM NEDENİ

Oyuncunun meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu ancak ölüm nedeni henüz kesinleşmedi.

İNCİLAY ŞAHİN DİZİ VE FİLMLERİ