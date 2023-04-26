İneği doğurdu, hayatının şokunu yaşadı! Çiftçi gördükleri karşısında dondu kaldı: Çift başlı... ABD’nin Minnesota eyaletinde çiftçilik yapan Matthew Hoheisel’İn hamile imeği, çift başlı buzağı doğurdu. Bunu gören çiftçi şoke olurken, çift başlı buzağının doğumdan birkaç saat sonra öldüğü öğrenildi.

ABD'de ilginç bir olay yaşandı...

ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan ve çiftçilik yapan Matthew Hoheisel, hamile ineğinin doğurduğunu öğrenince ahıra gitti.

Ahıra ineğine bakmak için giden çiftçi, korku dolu anlar yaşadı. Doğum yapan ineğin, çift başlı buzağı dünyaya getirdiği görüldü.

Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran Matthew Hoheisel ve ailesi, korkudan dondu kaldı.

Buzağı yaşamadı

TV100'den Yağmur Güzel'in haberine göre; şaşkınlığını gizleyemeyen çiftçi, "Hayran kaldım ama korktum da. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Tarım dünyasındaki şansım pek iyi değil bu yüzden satın alsaydım da bunun gibi bir şey alırdım” ifadelerini kullandı.

Daha öncede başka bir doğumda ilginç bir olay yaşadığını bellirten Hoheisel, "Yedi yıl önce, rahim içinde at nalı şeklinde gelişen ve iç organları aslında vücudun dışında olan başka bir buzağım oldu” dedi.

Çiftçi Hoheisel, veterinerlere kontrol ettirse bile çift başlı buzağının doğumdan birkaç saat sonra öldüğünü belirtti.