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Instagram'dan belli! Yasak Elma'nın Ekin'i Ceyhun Mengiroğlu'nun eski mesleği...

Instagram'dan belli! Yasak Elma'nın Ekin'i Ceyhun Mengiroğlu'nun eski mesleği...

Yasak Elma dizisine Ekin karakteri ile katılan Ceyhun Mengiroğlu hakkındaki bir gerçek, takipçilerini şaşırttı. Mengiroğlu, oyunculuk öncesinde dikkat çeken bir mesleği icra ediyordu...