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- Instagram'dan belli! Yasak Elma'nın Ekin'i Ceyhun Mengiroğlu'nun eski mesleği...
Instagram'dan belli! Yasak Elma'nın Ekin'i Ceyhun Mengiroğlu'nun eski mesleği...
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 20:21
- Güncelleme : 07.02.2022 - 20:23
Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen’in başrollerinde yer aldığı dizinin 130. yeni bölümü 7 Şubat Pazartesi akşamı ekrandaki yerini alacak.
Ekin karakteriyle dizide bir hayli öne çıkan Ceyhun Mengiroğlu hakkında araştırmalar da hız kazandı.
Ceyhun Mengiroğlu, 5 yıl birlikte olduğu Dilara Aksüyek ikilisi uzun süren aşklarını geçtiğimiz yıllarda noktalamıştı. Genç oyuncu şimdilerde Sena Şahin ile aşk yaşıyor.
Mengiroğlu'na dair bilgileri sorgulayanlar, ilginç bir detayla daha karşılaşıyor.
MODELLİKLE BAŞLADI
1986 yılında dünyaya gelen ve eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde tamamlayan Mengiroğlu, 23 yaşında modellik yapmaya başlamıştır.
Instagram pozları da binlerce beğeni alan 35 yaşındaki yakışıklı oyuncu, televizyon kariyerine "Adı Mutluluk" ile başlayıp ardından "Paramparça" dizisinde rol almıştır.
İşte Ceyhun Mengiroğlu'nun Instagram pozlarından bazıları...