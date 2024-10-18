Instagram'ın yeni önlemi: Artık kimse yapamayacak! O özellik engellendi...

Haber Merkezi

Instagram, sosyal medya platformlarının çocuk güvenliğindeki rolüne ilişkin endişelerin artmasının ardından, yeni bir karar aldı.

The Washington Times'a göre, Instagram cinsel şantaj ve tehditleri azaltmak amacıyla yeni güvenlik özellikleri geliştirdi.

Özellikle genç kullanıcıların korunmasına yönelik olarak geliştirilen bu özellikler, platformun gizlilik ve güvenlik tedbirlerini artırıyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINMAYACAK

Instagram'ın getirdiği en önemli güncellemelerden biri, hikâyelerde paylaşılan içeriklerin ekran görüntüsünün alınmasını engelleyen özellik oldu.

Bu güncelleme, özellikle kaybolan hikayelerin kalıcı olarak ele geçirilmesini önleyerek kullanıcıların gizliliğini artırıyor.

Ayrıca, Instagram’ın web tarayıcıları üzerinden kaybolan hikayelere erişimi engellemesi de, bu içeriklerin kaydedilmesi ihtimalini azaltıyor.

Instagram direkt mesajlarında yer alan kaybolan mesajların ekran görüntüleri veya ekran kayıtları engellenecek.